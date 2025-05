Nyt: gli Usa forniranno all'Ucraina un altro sistema Patriot precedentemente dispiegato in Israele

L’Ucraina riceverà un sistema di difesa aerea Patriot precedentemente dispiegato in Israele, e il trasferimento di un altro dalla Germania o dalla Grecia è in discussione, riporta il New York Times, citando quattro attuali ed ex funzionari statunitensi. Si prevede che il sistema israeliano sarà consegnato all’Ucraina entro l’estate, ed è uno dei modelli più vecchi.

"Il sistema di difesa aerea Patriot, basato in Israele, sarà trasferito in Ucraina dopo le riparazioni, e gli alleati occidentali stanno anche discutendo di organizzare il trasferimento di un altro modello dalla Germania o dalla Grecia», riporta il quotidiano americano.