Più sbarchi che trasferimenti a Lampedusa: quasi 900 migranti nell'hotspot, 104 sono minori

La nave ong Aurora ha sbarcato, all’alba, al molo Madonnina, 71 migranti (21 donne e 5 minori) soccorsi al largo di Lampedusa. I sedicenti eritrei, ghanesi, nigeriani e sudanesi hanno riferito di essere partiti da Abu Kammash, in Libia, pagando 3 mila dollari i sudanesi, mille gli eritrei e 700 euro i nigeriani. Il gommone sul quale viaggiavano è stato lasciato alla deriva. Prima di loro, la motovedetta Cp322 della guardia costiera ha sbarcato a molo Favarolo 24 egiziani e sudanesi messisi in viaggio da Sabratha.

All’hotspot di contrada Imbriacola, nonostante il trasferimento di ieri con volo Oim per Roma di 178 persone, ci sono al momento 893 ospiti, fra cui 104 minori non accompagnati. Per la tarda mattinata è previsto lo spostamento di 261 migranti con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle.