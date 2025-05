Verso il Conclave: la stufa compie 86 anni, ma per la fumata bianca c'è la "sorella" più giovane

Quest’anno compie 86 anni di onorato servizio, sempre presente nei Conclavi dal 1939. È la stufa in ghisa che dal 7 maggio prossimo segnerà, ancora una volta, i passaggi chiave per l’elezione del nuovo Pontefice. Se gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sul comignolo posto sul tetto della Cappella Sistina, toccherà alla stufa bruciare le schede utilizzate dai cardinali per la votazione.

La fumata che tutti i fedeli attendono non arriverà però dal suo forno bensì da una "sorella" più giovane. Si tratta di una apparecchiatura del 2005 che verrà utilizzata per bruciare i fumogeni che dovrebbero dare il colore nero in caso di non elezione e quello bianco al momento della scelta del successore di Papa Francesco. Entrambe le stufe sono già state collocate all’interno della Cappella e la seconda collegata all’esterno con il supporto di un traliccio in tubo e giunto ed attivata elettronicamente.