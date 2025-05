Influenza, numeri da record: in Europa quasi 16milioni di casi nell'ultima stagione

La stagione influenzale che ci stiamo lasciando alle spalle sarà ricordata in molti paesi come una delle più intense degli ultimi anni. Lo confermano i primi bilanci della stagione che arrivano dalle agenzie sanitarie che smentiscono le attese della vigilia.

Lo scorso anno, dopo un biennio in cui le misure di contrasto alla pandemia avevano spento la circolazione dei virus influenzali e di quelli respiratori in generale, un pò ovunque si era osservata una stagione molto intensa. Per questo in molti prevedevano per quest’anno un rallentamento. Non è stato così.

Negli Stati Uniti già in pieno inverno c'era chi parlava della peggior stagione influenzale da decenni. Le stime elaborate a fine aprile dai Centers for disease control and prevention (Cdc) sembrano confermarlo: si contano tra le 47 e gli 82 milioni di persone colpite; tra 610 mila e 1,3 milioni di ricoveri e tra 26 mila e 130 mila morti. Tra questi sono già confermati almeno 216 minori.

Nei giorni scorsi l’European centre for disease prevention and control (Ecdc) ha confermato che anche nell’Unione Europea e nello Spazio economico europeo quella 2024/2025 è stata «una stagione influenzale intensa».

Numeri importanti anche in Italia: l’ultima rilevazione del sistema di sorveglianza RespiVirNet, dell’Istituto superiore di sanità aggiornato al 20 aprile 2025 stimava in quasi 16 milioni i casi di sindromi simil influenzali di questa stagione, circa 1 milione e mezzo in più rispetto allo scorso anno.