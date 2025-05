Più morti sul lavoro, sono 205 nel primo trimestre dell'anno. Gli infortuni per alternanza scuola lavoro sono 600, 1 mortale

Nel primo trimestre del 2025 i morti sul lavoro, sia durante il tragitto, in itinere, sia sul posto di lavoro, sono stati 205, ovvero più di 2 morti al giorno con un aumento dell’8,37% sul 2024.

Ad aumentare sono state le vittime durante il tragitto mentre quelle sul posto di lavoro sono state 146, quattro in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. Il dato più inquietante è il più che raddoppiato numero di studenti morti a scuola o per l’alternanza scuola lavoro. Qui si è passati dai 2 morti del 2024 ai 5 morti del primo trimestre del 2025. Dei 5 incidenti mortali, uno è avvenuto durante il tragitto per recarsi sul posto di lavoro. Gli altri 4 sono avvenuti durante l’attività scolastica o sul posto di lavoro.

Durante l’Alternanza Scuola Lavoro (Pcto: percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) si sono verificati 600 infortuni nel periodo in esame. Mentre le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all’Inail entro il mese di marzo 2025 sono state 25.797, in aumento dell’1,9% rispetto alle 25.322 del 2024. Da settembre 2023 è in vigore l'estensione della tutela Inail agli studenti di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, tutela che è stata confermata anche per l’anno scolastico 2024-2025. Tornando ai lavoratori adulti, le denunce di infortuni in itinere con esito mortale presentate nel 2025 sono state 59, venti in più rispetto alle 39 registrate nel 2024 (+51,3%).