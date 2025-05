Terribile scontro sulla SS 114 tra una moto e un'autocisterna: morto un 43enne nel Catanese

Tragedia questo pomeriggio sulla Strada Statale 114 nella frazione Trepunti di Giarre, nel Catanese. Un uomo di 43 anni, A.R., è morto dopo essersi scontrato contro un’autocisterna in manovra mentre era alla guida della sua moto.

L'autocisterna stava per entrare in una stazione di servizio e l'uomo non è riuscito a evitare l’impatto fatale. Mentre si attendeva l’elisoccorso nello stadio di atletica di Giarre i tentativi di rianimazione sono risultati vani perché l’uomo è deceduto. Di quanto accaduto si sta occupando la polizia municipale di Giarre.