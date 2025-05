Verso il Conclave, l'appello di padre Marco Contini ai cardinali: “Io abusato da piccolo, mai più pedofili”

Una lettera appello ai cardinali che oggi si riuniscono nelle Congregazioni, in vista dell’imminente inizio di Conclave, per denunciare e chiedere che nella Chiesa non ci siano più pedofili. La scrive padre Marco Contini (noto come padre Paolo), lui stesso vittima di abusi quando era minorenne. «Dopo aver subito quegli abusi sulla mia pelle, non mi scandalizzano certamente le parole di un pedofilo, semmai mi devasta sapere che una confessione così esplicita sia passata tra le mani di almeno tre vescovi e di un giudice e nessuno di loro abbia cercato di dare una risposta seria e coerente con il magistero della Chiesa e con gli insegnamenti dei nostri compianti Benedetto XVI e Francesco!», scrive padre Contini che riporta le dichiarazioni di un sacerdote 65enne denunciato per abusi sessuali su vari seminaristi (tra cui lo stesso Contini). «Per anni, in molti dentro la Chiesa, hanno cercato di insabbiare i fatti, di difendere il pedofilo, facendo passare me per un disonesto o per un mitomane. Ho dovuto lottare per avere un equo processo, ma ancora oggi devo combattere contro la resistenza di ingiustificabili difensori del pedofilo», denuncia il parroco che precisa: «La mia non è la denuncia contro la Chiesa, ma nella Chiesa e per Chiesa!».

«Io - sottolinea - non sono un nemico della Chiesa, visto che sono un sacerdote di venticinque anni di Messa, parroco di tre importanti comunità e docente presso un’università teologica. Il mio non è neppure un percorso finalizzato a far cassa, visto che sin dal principio ho dichiarato di rinunciare a qualsiasi risarcimento. Non è neanche una squallida vendetta, visto che davanti a Dio ho perdonato chi aveva abusato di me quando ero ancora un fanciullo. La mia denuncia è finalizzata a evitare che altri bambini possano incorrere in questo 'predatore', ma allo stesso tempo è volta a dare una possibilità di redenzione e di recupero anche allo stesso sacerdote pedofilo».

Padre Contini ricorda l’iter giudiziario. «I fatti sono certi, fino al punto che un arcivescovo emerito, monsignor Atzei, all’epoca dei fatti superiore provinciale dei religiosi presso cui ho frequentato il seminario minore, ha rilasciato una testimonianza in cui afferma di aver visto con i suoi occhi il pedofilo in azione, anche se poi non ebbe il coraggio e il rigore sufficiente per intervenire come avrebbe dovuto».