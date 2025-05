Bronzi di Riace trafugati in Sicilia? Indaga la procura di Siracusa. Nell’intrigo anche un boss siculo-calabro?

La Procura sta indagando per ricostruire cosa sia realmente accaduto nel 1971 al largo di Brucoli, nel Siracusano. Il fascicolo è stato aperto, un modello 45 (atti non costituenti notizie di reato) per una doverosa ricostruzione storica necessaria a capire se, come sembra dalle prime testimonianze, ci siano stati dei reati che hanno segnato il ritrovamento dei Bronzi di Riace.

La vicenda riguarda l’ipotesi siciliana dell’origine dei due capolavori. Un’ipotesi non nuova, proposta per la prima volta negli anni ’80 dagli archeologi americani Robert Ross Holloway e Anne Marguerite McCann. Ma nelle ultime settimane sono diverse le testimonianze che consolidano l’ipotesi investigativa: «Galeoni spagnoli, anfore, c’era un po’ di tutto nei fondali al largo di Siracusa – spiega Mimmo Bertoni, figlio di Pippo, titolare del ristorante Trotilon di Brucoli –. Avevo 10 anni e Jacques Cousteaux realizzò un documentario: venne a trovare mio padre e per condurre le sue ricerche scientifiche si avvalse di alcuni sommozzatori romani e calabresi. Secondo me si accorsero delle statue ma non dissero nulla».