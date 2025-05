Genitori separati: 200 euro di multa al giorno alla mamma che nega il figlio al padre. E 100 euro quotidiani a un papà che non paga gli alimenti

Un padre che non pagava l’assegno di mantenimento dei figli alla moglie da cui è separato è stato 'condannato' dal Tribunale civile di Verona a versare 100 euro in più per ogni giorno di mancato versamento. Una decisione che per la prima volta - scrive il Corriere della Sera - applica una norma della riforma Cartabia del 2022, la quale prevede questa leva economica nei casi di genitori inadempienti all’ordinanza di pagamento. L’uomo non stava versando infatti alla moglie i 300 euro mensili pattuiti per i figli.

La coercizione pare aver funzionato: dopo 5 giorni di multe il genitore si è messo in regola con i pagamenti. Da parte sua, il padre sosteneva di non aver versato il mantenimento perché già in credito nei confronti della moglie, per alcune spese sostenute per i figli.