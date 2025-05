Il gip riapre le indagini sull'omicidio di Tinelli e Iannucci: chi erano Fausto e Iaio

Sono state riaperte le indagini sull'omicidio di Fausto e Iaio, i due ragazzi uccisi il 18 marzo del 1978 vicino al centro sociale Leoncavallo, a Milano. Lo ha deciso la gip Maria Idria Gurgo di Castelmenaedo, accogliendo la richiesta dei pm milanesi Leonardo Lesti e Francesca Crupi.

Chi erano Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci

Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, noto come Iaio, erano due giovani milanesi di 18 anni, attivi nel movimento di sinistra e frequentatori del centro sociale Leoncavallo. Il 18 marzo 1978 furono uccisi in un agguato a Milano, in via Mancinelli, da tre uomini armati. Il delitto, avvenuto due giorni dopo il rapimento di Aldo Moro, è rimasto irrisolto e ha suscitato numerose ipotesi e indagini nel corso degli anni.

Fausto Tinelli, nato a Trento il 25 novembre 1959, si trasferì con la famiglia a Milano, nel quartiere Casoretto. Lorenzo Iannucci, nato a Telese Terme il 29 settembre 1959, si stabilì a Milano da bambino. I due si conobbero da piccoli e condivisero l'impegno politico e sociale, partecipando alle attività del centro sociale Leoncavallo, fondato nel 1975. Erano coinvolti in iniziative culturali e in campagne contro lo spaccio di droga nel quartiere, collaborando alla realizzazione di un dossier sull'eroina a Milano.