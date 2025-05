Incidente sul lavoro a Milano: uomo travolto e ucciso in azienda da una motrice condotta da un collega

Un 60enne italiano, dipendente con mansioni di trasporto merci è morto nella tarda serata di ieri in un magazzino a Carpiano, in provincia di Milano. L’uomo, dopo aver scaricato della merce, si è incamminato nel piazzale dell’azienda dove è stato accidentalmente investito da una motrice condotta da un 62enne italiano, decedendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i Carabinieri della stazione di Melegnano e gli ispettori dell’Ats. Il collega che ha travolto il 60enne è stato portato in codice verde all’ospedale di Melegnano in stato di choc.

Nel primo trimestre del 2025 i morti sul lavoro, sia durante il tragitto, in itinere, sia sul posto di lavoro, sono stati 205, ovvero più di 2 morti al giorno conun aumento dell’8,37% sul 2024. Ad aumentare sono state levittime durante il tragitto mentre quelle sul posto di lavorosono state 146, quattro in meno rispetto allo stesso periodo del2024.Il dato più inquietante è il più che raddoppiato numero di studenti morti a scuola o per l’alternanza scuola lavoro. Qui siè passati dai 2 morti del 2024 ai 5 morti del primo trimestredel 2025. Dei 5 incidenti mortali, uno è avvenuto durante iltragitto per recarsi sul posto di lavoro. Gli altri 4 sonoavvenuti durante l’attività scolastica o sul posto di lavoro. Durante l’alternanza scuola lavoro (Pcto: percorsi per lecompetenze trasversali e l’orientamento) si sono verificati 600infortuni nel periodo in esame. Mentre le denunce di infortuniodegli studenti di ogni ordine e grado presentate all’Inail entroil mese di marzo 2025 sono state 25.797, in aumento dell’1,9%rispetto alle 25.322 del 2024. Da settembre 2023 è in vigorel'estensione della tutela Inail agli studenti di scuolepubbliche e private di ogni ordine e grado, tutela che è stataconfermata anche per l’anno scolastico 2024-2025.