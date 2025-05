Muratore di 24 anni precipita e muore in un cantiere a Milano. Cgil: una strage continua

Un muratore di 24 anni è morto questa mattina in un cantiere in via Bassini, nel quartiere di Lambrate, a Milano. Il giovane, secondo le prime informazioni, è precipitato da un ponteggio.

Sul posto il personale del 118, che ha potuto solo constatare il decesso, carabinieri, polizia locale, Ats e vigili del fuoco che stanno lavorando per mettere il ponteggio in sicurezza.

Secondo i primi accertamenti, il 24enne che lavorava per una ditta edile, stava lavorando alla ristrutturazione di un balcone al quarto piano del palazzo quando è caduto all’interno del cortile.

La polizia locale ora sul posto dovrà accertare se l’incidente sia stato causato da qualche problema del ponteggio o da altro.