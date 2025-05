Paura a Pantelleria, Frecce tricolori si "toccano" in volo: pilota ferito

"Quattro velivoli della seconda sezione - continua la nota - il cosiddetto «rombetto», dimostrando padronanza delle procedure, si sono pertanto separati dal resto della formazione, tre dei quali dirigendosi successivamente all’atterraggio sull'aeroporto di Pantelleria. I restanti velivoli della formazione sono atterrati all’aeroporto militare di Trapani - aggiungono dallo Stato Maggiore - Durante l’atterraggio a Pantelleria, un velivolo, a causa di un problema tecnico di controllabilità al ruotino anteriore, è uscito fuori pista al termine della corsa di decelerazione al suolo. Il pilota non ha riportato alcun problema di salute».

In un video pubblicato sul profilo Facebook di Pantelleria Experience e realizzato da Roberta Monopoli, si vedono le dieci Frecce tricolori che salgono in gruppo in verticale per poi separarsi in due gruppi uno di 4, uno di 5 e un aereo in solitaria. Nel gruppo di destra, con 4 velivoli, durante il volo rovesciato un aereo ne tocca un altro con un’ala e quest’ultimo sembra toccarne un altro ancora. A Pantelleria oggi si svolgeva l’apertura al pubblico del distaccamento dell’Aeronautica militare. La base ha aperto i cancelli alle 11. L’esibizione delle frecce tricolori era prevista per le 14.30 durante l’open day per offrire a famiglie e appassionati la possibilità di visitare il famoso hangar "Nervi», incontrare il personale, vedere gli aerei e conoscere le attività dell’Aeronautica. Il sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona che era in aeroporto dice: «Doveva essere una giornata di festa. Poi è successa una collisione in volo tra due aerei delle Frecce tricolori. I piloti sono stati bravissimi a riuscire a portare a terra gli aerei. Non ci sono stati feriti. Lo scalo non ha subito danni e da mezzora è riaperto. Siamo vicini all’aereonautica per quanto successo e dispiaciuti per l'incidente che si è verificato». «Solo l’analisi delle scatole nere potrà accertare quanto avvenuto nel cielo di Pantelleria - ha aggiunto - Chi si trovava nel sedime dell’aeroporto ad ammirare le evoluzioni non si è accorto di quanto avvenuto in cielo. Ma a qualcuno lo scontro tra i due aerei non è sfuggito».