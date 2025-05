Tragedia a Oulton Park: muoiono i piloti Owen Jenner e Shane Richardson, coinvolti 11 centauri

Una tragedia che poteva avere conseguenze ancora più gravi nel campionato britannico di Superbike. Due piloti, il 21enne inglese Owen Jenner e il 29enne neozelandese Shane Richardson, hanno perso la vita in un incidente che ha coinvolto ben 11 piloti dopo la prima curva del circuito di Oulton Park. La gara è stata immediatamente sospesa. Jenner è deceduto per una lesione cerebrale, Richardson per le gravi lesioni al petto. Altri cinque piloti sono rimasti feriti, ma non gravemente.