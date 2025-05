Tragedia in sala parto a Trento: muoiono mamma di 39 anni e il bimbo che portava in grembo

Una donna di 39 anni, mamma di una bambina di 8 anni e di un bimbo di un anno e mezzo, è morta in sala parto all’ospedale «Santa Chiara» di Trento, al sesto mese di gravidanza assieme al bimbo che aveva in grembo. Come fa sapere l’Azienda sanitaria trentina, la tragedia si è consumata ieri mattina poche ore dopo il ricovero che era avvenuto nella notte.

Stando alle prime informazioni il decesso è stato causato da un’infezione (sepsi) fulminante. «La direzione aziendale si è attivata per fare luce sui fatti avvenuti e, con i dati attualmente in possesso - scrive l’Azienda sanitaria - si presume che l’evento che ha portato al decesso della signora sia riconducibile a uno shock settico iperacuto, con un’evoluzione rapidissima e non responsivo al trattamento medico e rianimatorio multidisciplinare ad alta intensità, prontamente messo in atto dai nostri sanitari».