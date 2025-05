Trump taglia le sovvenzioni all’università di Harvard: tollera l’antisemitismo

L’amministrazione ha annunciato il taglio di tutte le nuove sovvenzioni federali per la ricerca all’Università di Harvard. Il governo chiede all’ateneo di modificare le sue politiche. Al momento, la sospensione non avrà alcun impatto sulle borse di studio Pell federali né sui prestiti agli studenti, ha affermato un alto funzionario dell’amministrazione, citato dalla Cnn.

Per settimane, l’amministrazione Trump si è scontrata con Harvard e altri atenei, accusandoli di tollerare l’antisemitismo nei loro campus, minacciando tagli ai loro bilanci, lo stop all’esenzione fiscale e all’ammissione di studenti stranieri. La Segretaria all’Istruzione Linda McMahon, in una lettera inviata al rettore di Harvard e pubblicata online, ha spiegato che l’università «non dovrebbe più richiedere Borse di studio al governo federale, poiché non ne riceverà alcuna».