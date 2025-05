Il giorno del Conclave: annullati l’anello del pescatore e il sigillo di piombo di Papa Francesco

Mancano ormai poche ore all’inizio del Conclave che inizierà nel pomeriggio per eleggere il successore di Pietro, capo della chiesa universale, un ruolo che avrà un peso specifico non indifferente dopo i 12 anni di pontificato di Bergoglio per il cardinale che lo andrà a ricoprire. I 133 cardinali elettori sono arrivati tutti a Roma e nella Cappella Sistina sono stati completati i lavori. Domani alle 10 ci sarà la “messa pro eligendo Pontifice”, subito dopo il rito dell’“extra omnes” - fuori tutti gli estranei – e i cardinali elettori resteranno soli a partire dal tardo pomeriggio di mercoledì, dopo aver pronunciato il giuramento. Nessun contatto con l'esterno, nessun giornale al mattino, nessuna comunicazione con collaboratori o parenti, pena, la scomunica "latae sententiae", cioè immediata. Saranno quattro gli scrutini della prima giornata e la fumata non si avrà prima delle 19. A partire da giovedì le fumate saranno intorno alle 10.30 (in questo caso solo se bianca) o alle 12; nel pomeriggio alle 17.30 (anche in questo caso solo se bianca) o intorno alle 19. Le

fumate sono dunque due al giorno, ma in caso di esito positivo non sarà a fine sessione ma viene anticipata.

Ieri mattina, giorno della vigilia, come da tradizione in tempo di sede vacante nell’aula del Sinodo sono stati annullati l’anello del pescatore e il sigillo di piombo di Papa Francesco alla presenza del camerlengo di Santa Romana Chiesa cardinale Giovan Battista Re e del Collegio dei cardinali. Prima dell’entrata in vigore della Universi Dominici Gregis varata da Giovanni Paolo II nel 1996 il Camerlengo, dopo aver accertato la morte del papa, sfilava l’anello dal dito di quest'ultimo, vi incideva sopra una croce con uno scalpello e successivamente con un martelletto d'argento lo distruggeva, e ciò che restava del gioiello veniva conservato nei Musei Vaticani come reperto. Tale azione, che una volta era intesa a prevenire che qualcuno potesse appropriarsi dell'anello e usarlo indebitamente per legittimare documenti successivi, ha poi assunto il significato di sottolineare che nel periodo di sede vacante nessuno può assumere le prerogative proprie del Romano Pontefice. Con la Universi Dominci Gregis, si prescrive che l'anello del pescatore venga semplicemente annullato, senza indicare una procedura precisa. Oggi intanto si è tenuta l'ultima Congregazione generale. I cardinali hanno lanciato un appello per il cessate il fuoco e una pace "giusta e duratura in Ucraina, in Medio Oriente e in tante altre parti del mondo".