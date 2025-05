Il giorno del Conclave, i cardinali auspicano l'elezione di un Papa "costruttore di ponti e maestro di umanità"

"Noi Cardinali di Santa Romana Chiesa, riuniti in Congregazione generale prima dell’inizio del Conclave, costatato con rammarico che non si sono registrati progressi per favorire i processi di pace in Ucraina, in Medio Oriente e in tante altre parti del mondo, anzi che si sono intensificati gli attacchi specialmente a danno della popolazione civile, formuliamo un sentito appello a tutte le parti coinvolte affinché si giunga quanto prima ad un cessate il fuoco permanente e si negozi, senza precondizioni e ulteriori indugi, la pace lungamente desiderata dalle popolazioni coinvolte e dal mondo intero. Invitiamo tutti i fedeli a intensificare la supplica al Signore per una pace giusta e duratura". Questo l'appello dei cardinali lanciato alla vigilia del Conclave.

Stamani ultima Congregazione dei cardinali. Nella dodicesima riunione erano presenti 173 porporati di cui 130 elettori. Ventisei gli interventi. Lo ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Si è parlato delle «riforme di Papa Francesco che hanno bisogno di essere portate avanti nel tempo a venire, come la legislazione sugli abusi, l’economia, la Curia, la sinodalità, il lavoro per la pace, la cura per il creato» e si sono citate le due encicliche Fratelli tutti e Laudato sì. «Si è parlato del tema della comunione come chiamata per il nuovo Papa», di un Papa «che possa essere Pontefice, ossia costruttore di ponti» e «pastore e maestro di umanità, volto di una Chiesa samaritana in tempi di guerra, violenza e profonda polarizzazione» è stata avvertita «la necessità di un Papa di misericordia, sinodalità e speranza». Si è parlato «di diritto canonico e potere del Papa, di divisioni e del modo di essere cardinali nella Chiesa e della vicinanza della festa istituita da Papa Francesco della Giornata dei poveri». Si è parlato anche «della necessità di riunioni del Collegio cardinalizio in occasione dei Concistori» e di «memoria della testimonianza dei martiri e della fede in terre di conflitto e dove ci sono limiti alla libertà religiosa e il tema urgente al cambiamento climatico». Altri temi: la data della Pasqua, il Concilio di Nicea e il dialogo ecumenico.