Cinque arresti per mafia nel trapanese, tra questi l'autista di Matteo Messina Denaro

L’ indagine dei militari del nucleo investigativo del comando provinciale , supportati per l' esecuzione delle ordinanze dallo squadrone eliportato " Cacciatori di Sicilia ", coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo , ha consentito - dicono i carabinieri - «di acquisire gravi indizi circa la convergenza di illeciti interessi di esponenti di spicco della famiglia mafiosa di Partanna (mandamento di Castelvetrano ) e imprenditori operanti nel settore edile e oleario , per il controllo sul territorio e delle locali attività imprenditoriali ».

La cosca avrebbe turbato la procedura di un concorso indetta dal Tribunale di Sciacca per l’acquisizione di un capannone industriale; condizionato l’aggiudicazione degli appalti pubblici in favore degli stessi indagati e di altre persone contigue alla mafia. E avrebbe fatto assumere familiari in imprese olivicole locali, ricorrendo a forme di intimidazione nei confronti dei legali rappresentanti. Inoltre avrebbe messo in atto intimidazioni e minacce per la risoluzione di controversie fra privati.