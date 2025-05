Conclave al via: Parolin favorito, ma cresce Grech. Anche i bookmaker scommettono sul nome del nuovo papa

Anche sul possibile nome del futuro papa si scommette: nel Regno Unito – tra i Paesi dove queste quote attirano maggiore attenzione – "Francesco II" è l’opzione più probabile, data a 5. Seguono “Giovanni” e “Giovanni Paolo”, entrambi a quota 6, mentre “Benedetto” è dato a 7.

La sorpresa degli ultimi giorni è rappresentata da Mario Grech , il cardinale maltese considerato molto vicino a Papa Francesco. In una sola settimana ha più che dimezzato la sua quota, passando da 42 a 20, segno di un crescente interesse nei suoi confronti.

A poche ore ormai dall'elezione del nuovo Papa e successore di Bergoglio, l’attenzione si concentra non solo sulle dinamiche interne alla Chiesa, ma anche sulle quote dei bookmakers , che riflettono tendenze e percezioni diffuse. Il favorito resta il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin , scelto da oltre il 32% degli scommettitori. A distanza lo segue il filippino Luis Antonio Tagle, con il 16% delle preferenze. Più staccati il ghanese Peter Turkson e l’ungherese Peter Erdo, entrambi all’8%, mentre il patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, si attesta al 7%.

Secondo gli analisti delle scommesse internazionali – e in linea con alcune rare e velate dichiarazioni di ambienti cardinalizi – il conclave che si apre mercoledì 7 maggio potrebbe concludersi rapidamente. La data più quotata per la fumata bianca è infatti l’8 maggio, data a 2.10, in vantaggio sul 9 maggio (quota 2.75). L’ipotesi di una fumata bianca già alla prima votazione, il 10 maggio, è data a 7, mentre appare più remota quella di un’elezione lampo il 7 maggio stesso, con quota a 9.