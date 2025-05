Conclave, il cardinale Re a Parolin: "Auguri... e doppi". Ecco il timing di oggi pomeriggio

Dopo la messa 'pro eligendo' di questa mattina, i 133 cardinali elettori hanno ancora qualche ora di libertà , tra Santa Marta e il pranzo , prima di chiudersi in conclave per l’ elezione del nuovo Papa . Il prossimo appuntamento per loro sarà fuori dalla Domus Santa Marta alle 15.45 . Da lì si sposteranno con pulmini , ma anche a piedi, verso il Palazzo apostolico .

Proprio Parolin presiederà il Conclave e gli auguri di Re potrebbero essere intesi per l’incarico che l’ex segretario di Stato si appresta a ricoprire. Ma c'è chi vede in questa frase anche un augurio per una eventuale elezione, in quanto Parolin è tra i favoriti.

Quando l’ultimo dei cardinali avrà prestato giuramento il Maestro delle cerimonie, mons. Diego Ravelli, intima l’"Extra Omnes" e tutti coloro che non devono rimanere in conclave escono dalla Sistina. E’ presumibile che questo avvenga intorno alle 17.30-18. Da questo momento in poi non ci sarà più nessun collegamento tra i cardinali e il mondo esterno.

A porte chiuse e lontani dalle telecamere, i cardinali ascolteranno la meditazione di Cantalamessa alla fine della quale sia lui che il Maestro delle cerimonie lasceranno a loro volta la Sistina.

A questo punto il cardinale decano, che all’interno del conclave sarà Pietro Parolin (Giovanni Battista Re non è elettore), chiede ai cardinali se procedere al primo scrutinio. In questo caso basta la maggioranza semplice. Poi si passerà alla votazione vera e propria per il nuovo Papa per la quale il quorum è di 89 voti.

La prima fumata dunque si dovrebbe tenere stasera stessa, calcolando i tempi non prima delle 19-19.30.