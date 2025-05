Napoli, i finanzieri lo fermano e lui brandisce una siringa sporca di sangue per evitare l'arresto

Una siringa sporca di sangue brandita contro i finanzieri per evitare di essere arrestato. Accade a Quarto, nel Napoletano. Una pattuglia del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, nei pressi di via Masullo, aveva intimato l’alt a un’auto, il cui conducente, si è dato alla fuga, tentando anche di investire un componente della pattuglia. Dopo un inseguimento lungo le strade cittadine, il veicolo ha terminato la sua corsa contro il muro di cinta di un’abitazione e, a quel punto, l’uomo alla guida è uscito dall’abitacolo con la siringa in mano.

I baschi verdi lo hanno bloccato con la pistola taser in dotazione e, all’interno della vettura, hanno rinvenuto e sequestrato 5 siringhe con all’interno cocaina in stato liquido, pronte per essere cedute.

Arrestato, in flagranza di reato, l’uomo, un italiano di 47 anni, che deve rispondere di violenza, resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale; denunciato anche per danneggiamento e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In attesa del giudizio con il rito abbreviato, è stata disposta nei confronti del responsabile la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.