Il gabbiano del conclave: l’inaspettato "custode" della fumata che ha conquistato i social

È stato un gabbiano, appostato nei pressi del comignolo della cappella Sistina, il protagonista sui social dell’attesa per la prima fumata sul nuovo Papa. Nelle ore precedenti alla fumata nera, infatti, l’inquadratura del comignolo di diverse emittenti televisive inglobava un gabbiano fermo sul tetto. Così, il volatile è finito al centro di numerosissimi post su X: l’immagine ritoccata per 'travestirlò da nuovo pontefice o rilanciata per rimarcare la lunga attesa per il verdetto.

«Abbiamo un vincitore», scriveva un utente. «Il mondo è appeso alla fumata di un comignolo presidiato da un gabbiano», «il gabbiano fermo lì da ore è un attore pagato per mantenere la suspense», «l'animale più osservato al mondo probabilmente», altri tre post. «Accanto al comignolo della fumata spuntano due gabbiani e il loro pulcino», osservava una quarta utente.