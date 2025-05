Conclave, la fumata è nera: a vuoto la prima votazione dei cardinali. Circa 50 mila fedeli in piazza San Pietro

La prima fumata del conclave che è cominciato oggi si palesa alle 21 ed è nera , come dalle attese. In Piazza San Pietro i fedeli ad aspettarla sono oltre 45mila . Rispetto al conclave del 2013 , iniziato alla stessa ora di quest’anno, la fumata ritarda di un’ora e venti (nel 2013 era arrivata alle 19.41). A pesare, secondo quanto si apprende è stata la lunghezza della meditazione del cardinale Raniero Cantalamessa , 45 minuti, e poi il fatto che i cardinali, oltre ad essere diciotto in più, rispetto all’ultimo conclave, nella maggior parte sono neofiti e diversi di loro non parlano italiano . Quindi le operazioni di voto hanno preso decisamente più tempo.

Il mondo entra nella Cappella Sistina e ha il volto dei 133 cardinali che arrivano da settanta Paesi diversi. Ogni angolo è rappresentato nel conclave più globalizzato della storia. Europei , asiatici , africani , americani , e finanche arrivati dalla lontana Oceania , i porporati sfilano nella più solenne delle processioni, portando le loro storie e anche il loro idioma che traspare nell’accento col quale leggono la formula latina del giuramento . Silenzio ed emozione: da oggi in poi è il giorno della scelta del successore di Pietro , e anche di Francesco , dodici anni intensi di pontificato la cui eredità in qualche modo dovrà essere raccolta dal prossimo Pontefice .

Oggi pomeriggio dunque, come atteso, c'è stato solo un primo test per contarsi e per verificare quali sono i pesi di ingresso per i favoriti. Le indiscrezioni continuano ad evidenziare in pole position Pietro Parolin, ma crescono Francis Prevost, Jean-Marc Aveline; restano saldi in cima al toto-Papa anche Pierbattista Pizzaballa e Matteo Zuppi. E poi ci sono gli outsider dei quali si parla poco ma che hanno una grande stima all’interno del collegio dei cardinali, come l’ex capo dei salesiani Angel Fernandez Artime.

Ma da oggi in poi tutto si svolge davvero nel segreto della Cappella, capolavoro di Michelangelo Buonarroti. I cardinali prima collettivamente e poi, uno ad uno, hanno giurato sul Vangelo non solo di essere fedeli, per chi verrà eletto, al ruolo di Pontefice, ma anche l’assoluta segretezza rispetto a tutto ciò che avviene tra quelle mura. Hanno lasciato i cellulari a casa; in ogni caso intorno al Vaticano la linea va e viene, considerati i mezzi tecnologici messi in campo per assicurare la riservatezza dei lavori del conclave.