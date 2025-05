Telefonate dal carcere, indagato il giovane rapper “Baby gang”

La Procura ha indagato il rapper Zaccaria Mouhib, 24 anni, noto come Baby Gang, per concorso in accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti, aggravato dall’aver favorito la mafia, e per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale che gli impediva di trovarsi nel capoluogo etneo. Gli agenti della squadra mobile di Lecco, in collaborazione con quelli di Catania, hanno eseguito a Calolziocorte una perquisizione e sequestrato lo smartphone dell’artista, che verrà sottoposto ad accertamenti forensi.

La polizia ha inoltre notificato a Baby Gang un foglio di via obbligatorio che gli vieta di dimorare a Catania per quattro anni, facendo così saltare il concerto previsto per l’8 agosto a Villa Bellini. L’inchiesta riguarda la partecipazione del trapper all’One Day Music Festival del 1° maggio, dove sul palco ha mostrato un video apparentemente in videochiamata con il nipote del boss Turi Cappello. Per chiarire se si trattasse di una diretta o di un video registrato, la Procura ha avviato accertamenti. Il 3 maggio, durante una perquisizione nella cella del carcere di Rossano, dove è detenuto Niko Pandetta, è stato trovato e sequestrato un telefonino: anche lui risulta indagato per accesso illecito a dispositivi di comunicazione.