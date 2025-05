Un ventenne originario di Acireale è morto in un incidente stradale nel Catanese, avvenuto sulla strada dell’Etna che collega Sant'Alfio e il Rifugio Citelli.

La vittima era alla guida di una moto che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Fiat Panda. Sul posto per le indagini sono intervenuti i carabinieri del radiomobile della compagnia di Giarre e della stazione di Sant'Alfio.