Verso il Conclave, ancora un test per Roma: 4000 agenti sorvegliano San Pietro

Oltre quattromila donne e uomini delle forze dell’ordine in campo, sistemi anti-drone pronti ad entrare in azione, jammer per isolare le frequenze telefoniche e un doppio step di controlli per accedere in piazza San Pietro. La macchina della sicurezza si è messa in moto già da giorni per pianificare la 'fase 2' che porterà all’elezione del nuovo pontefice.

Il piano è già scattato all'alba nella zona attorno al Vaticano, qualche ora prima dell’avvio del conclave. Previste accurate bonifiche e una perimetrazione di via Conciliazione, di via di Porta Angelica e piazza del Sant'Ufficio con un doppio passaggio per i fedeli: prima ai varchi più esterni di prefiltraggio e poi ai 'check point' permanenti attivi lungo le due ali del colonnato e dotati di metal detector. In queste ore si susseguono le riunioni per mettere a punto il dispositivo di sicurezza che sarà flessibile: le forze dispiegate dovranno essere pronte, a vista, ad adattare le misure in base all’evolversi degli scenari. Si punta sul «lavoro di squadra» come avvenuto già in occasione delle esequie di papa Francesco. Dopo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza in prefettura e un Tavolo tecnico in Questura che si sono svolti ieri, stamattina si è riunito il Comitato operativo nella sede della Protezione civile per fare il punto sugli aspetti organizzativi che riguardano l’assistenza e l'accoglienza dei fedeli.