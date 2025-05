Il giorno del Conclave, cos'è la "stanza delle lacrime" dove nuovo il Papa eletto indosserà i paramenti

Tutto pronto nella "stanza delle lacrime", ovvero la sacrestia della Cappella Sistina, dove il nuovo pontefice indosserà i paramenti papali con i quali si presenterà in pubblico - per la prima volta - dalla Loggia delle Benedizioni della Basilica di San Pietro. Il nome della stanza deriva dalla consuetudine che il Pontefice si commuove e scoppia in lacrime per il peso della responsabilità del ruolo che è chiamato a svolgere.

Tradizionalmente, nella sacrestia sono presenti paramenti papali di tre diverse misure che possono approssimativamente adattarsi alla taglia del nuovo eletto. Dopo la preghiera per il nuovo pontefice e l’ossequio dei cardinali, verrà intonato il "Te Deum" che segna la fine del Conclave.