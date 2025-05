Che significa conclave? Dietro la porta chiusa, l’attesa del mondo e la voce dello Spirito

Quando il mondo trattiene il respiro davanti a una finestra chiusa e scruta un comignolo, il tempo sembra sospeso. È il conclave, rito arcano e moderno, dove il futuro della Chiesa si disegna nel silenzio più assoluto. Ma cosa significa davvero questa parola antica? E quale dramma si consuma dietro le porte della Sistina?

L’origine della parola: una clausura per scegliere

Il termine conclave affonda le radici nel latino cum clave – “con la chiave” – e indica una riunione a porte chiuse, letteralmente serrate. La prima volta che i cardinali furono costretti fisicamente a rimanere chiusi in una stanza fu nel 1270 a Viterbo: la popolazione, stanca di attendere per oltre due anni l’elezione del nuovo papa, li rinchiuse nel Palazzo dei Papi, tolse il tetto e ridusse i pasti a pane e acqua. Così nacque, per necessità e urgenza, un rituale che da allora è diventato legge.