Chi è il cardinale americano Robert Prevost, il nome nuovo che emerge dal Conclave

Tra i nomi che iniziano a circolare con insistenza in queste ore di Conclave, quello di Robert Prevost spicca come possibile sorpresa. Si tratterebbe, qualora eletto, del primo Papa statunitense della storia, una figura che potrebbe segnare un cambio di prospettiva per la Chiesa cattolica.Nato a Chicago nel 1955, Prevost ha alle spalle un percorso lungo e articolato: membro dell’Ordine di Sant’Agostino, ha trascorso molti anni come missionario in Perù, dove ha maturato una significativa esperienza pastorale e amministrativa. Tornato negli Stati Uniti, ha ricoperto incarichi di crescente importanza, fino a essere nominato nel 2023 prefetto del Dicastero per i Vescovi, uno dei ruoli più influenti nella Curia romana, sotto Papa Francesco.

La sua figura è apprezzata per lo stile sobrio, la capacità di mediazione e un forte orientamento riformista, che lo rendono vicino alla sensibilità di Papa Bergoglio. Allo stesso tempo, Prevost è considerato ben radicato nella tradizione dottrinale, elemento che potrebbe favorire un consenso trasversale tra le diverse anime del Collegio cardinalizio.