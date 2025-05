Chi è Pierbattista Pizzaballa, il cardinale italiano tra i protagonisti del Conclave 2025

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, nato il 21 aprile 1965 a Cologno al Serio (Bergamo), è una delle figure più osservate nel Conclave 2025. Attuale Patriarca latino di Gerusalemme, è il primo cardinale residente nello Stato di Israele, simbolo di una Chiesa radicata nella storia e proiettata verso il dialogo interreligioso.

Entrato nell'Ordine dei Frati Minori nel 1984, ha emesso la professione solenne nel 1989 e ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale nel 1990. Dopo gli studi in teologia all'Antonianum di Roma e in teologia biblica al Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, ha insegnato e svolto un'intensa attività pastorale nella Custodia di Terra Santa, di cui è stato Custode dal 2004 al 2016.

Nel 2016 è stato nominato Amministratore Apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme, diventando Patriarca nel 2020. Papa Francesco lo ha creato cardinale nel concistoro del 30 settembre 2023. La sua esperienza in Medio Oriente, il suo impegno per la pace e il dialogo interreligioso, nonché la sua conoscenza delle lingue e delle culture locali, lo rendono un candidato di rilievo per il futuro della Chiesa cattolica.