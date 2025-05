Chi è Timothy Michael Dolan, il cardinale statunitense tra i protagonisti del Conclave

Il cardinale Timothy Michael Dolan, arcivescovo di New York dal 2009 e cardinale dal 2012, è una delle figure più influenti e discusse del Conclave 2025. Nato il 6 febbraio 1950 a Saint Louis, Missouri, è noto per la sua personalità carismatica, la presenza mediatica incisiva e le posizioni teologiche conservatrici.

La sua formazione ecclesiastica è solida: laurea in filosofia al Cardinal Glennon College, licenza in Teologia Sacra presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino a Roma e dottorato in storia della Chiesa americana alla Catholic University of America. Ordinato sacerdote nel 1976, ha ricoperto ruoli di rilievo come rettore del Pontificio Collegio Nordamericano a Roma (1994-2001) e presidente della Conferenza dei Vescovi Cattolici degli Stati Uniti (2010-2013).

Il suo profilo è quello di un leader conservatore, attento alla difesa della dottrina cattolica su temi morali e sociali. La sua vicinanza all'ex presidente Donald Trump, che lo ha pubblicamente elogiato come possibile Papa, ha suscitato dibattiti e polemiche. Nonostante ciò, Dolan ha mantenuto una posizione di rilievo nella Chiesa americana e internazionale.