Conclave, si riparte. La seconda fumata è nera. Re: “Auspichiamo la bianca in serata”

«Auspico che questa sera tornando a Roma trovi già la fumata bianca. Sono particolarmente lieto di essere qui all’inizio del Conclave perché lo Spirito Santo abbia a soffiare forte e sia così eletto il Papa di cui ha bisogno la Chiesa di oggi e il mondo di oggi». Lo dice il cardinale decano Giovanni Battista Re a Pompei sottolineando che il nuovo Papa «prima di tutto dovrà cercare di rafforzare la fede in Dio in questo nostro mondo caratterizzato dal progresso tecnologico ma sotto l’aspetto spirituale abbiamo notato un po' un 'dimenticare Dio'.» Quindi «c'è un bisogno di un risveglio».

Si ricomincia. Dopo la fumata nera di ieri, che ha segnato l'esito infruttuoso della prima votazione per l'elezione del nuovo Pontefice, i 133 cardinali elettori stanno affrontando oggi la seconda giornata del Conclave nella Cappella Sistina. La prima fumata del giorno, arrivata alle 11.51, è nera .

Riepilogo della prima giornata

La giornata inaugurale del Conclave si è aperta con la Messa "Pro eligendo Romano Pontifice" celebrata dal cardinale decano Giovanni Battista Re nella Basilica di San Pietro. Nel pomeriggio, i cardinali hanno fatto il loro ingresso in processione nella Cappella Sistina, dove, dopo il giuramento di segretezza e l'ordine "Extra omnes", è iniziata la prima votazione. Alle 21, dal comignolo della Cappella Sistina, è uscita la fumata nera, indicando che non è stato ancora raggiunto un consenso sul nuovo Papa.

Programma della seconda giornata

I cardinali si sono riuniti nuovamente nella Cappella Sistina alle 9 per le votazioni mattutine. Oggi sono previste fino a quattro votazioni: due al mattino e due al pomeriggio. Dopo la fumata nera delle 11.51, si attende la seconda attorno alle 19. Dopo una pausa per il pranzo, le votazioni riprenderanno nel pomeriggio. Ogni votazione richiede una maggioranza qualificata di due terzi, ovvero almeno 89 voti su 133, per eleggere il nuovo Pontefice.