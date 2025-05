Ragazzini con le pistole. Piccoli boss che si fotografano armati sui social. E che non si fanno scrupolo ad uccidere, per un motivo qualunque, altri giovani come loro. Sedici persone, tra cui 6 minorenni, sono state arrestate nell’ambito di un’indagine che ha portato Polizia e Carabinieri a fare luce sugli omicidi di due ragazzi a Napoli: Emanuele Tufano, di 15 anni, il 24 ottobre dell’anno scorso, e Emanuele Durante, di 20 anni, il 15 marzo scorso. Delitti commessi, come sottolinea la Procura di Napoli, «con metodo tipicamente camorristico». Leggi anche Due giovanissimi uccisi come boss, 16 arresti a Napoli: fatta luce sugli omicidi di Emanuele Tufano ed Emanuele Durante Oggi gli uomini della Squadra Mobile e del Nucleo Investigativo del comando Provinciale Carabinieri di Napoli hanno eseguito tre diverse ordinanze di custodia cautelare, due emesse dall’ufficio gip del Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia e una dall’ufficio gip del Tribunale per i Minorenni, su richiesta della Procura, che hanno portato all’arresto di 16 persone, tra cui 6 ancora minori.

I due fatti di sangue sono distinti, ma collegati. Le indagini della Squadra Mobile di Napoli hanno consentito di accertare che Tufano è stato ucciso nel corso di un conflitto a fuoco, una scorribanda armata iniziata in via Antonietta De Pace e conclusasi in via Carminiello al Mercato, tra due gruppi contrapposti di giovani, alcuni dei quali minorenni, appunto, provenienti dai quartieri Sanità e Mercato e che, con le tipiche modalità della criminalità organizzata, si sono affrontati utilizzando almeno 5 armi ed esplodendo gli uni contro gli altri, ad altezza d’uomo e con l’intenzione di uccidere, numerosi colpi. Per un errore, Tufano è stato ucciso da uno dei componenti del suo stesso gruppo della Sanità. Il conflitto a fuoco, hanno ricostruito gli investigatori, è maturato nell’ambito di contrasti tra gruppi criminali emergenti intenzionati ad acquisire il potere egemonico su diversi quartieri della città, attraverso atti dimostrativi di supremazia criminale e controllo violento del territorio.