Elezione del Papa: il tifo di Castel Liteggio per il cardinale Pizzaballa. Mamma Maria Maddalena: "è un figlio modello"

"Da bambino amava giocare con le Madonnine, poi prendeva un bastone e fingendo che fosse un pastorale benediceva tutti": si affollano i ricordi nella mente della 90enne Maria Maddalena Tadini, madre del cardinale Pierbattista Pizzaballa, uno dei papabili per l'elezione al soglio pontificio, intervistata dalle reti nazionali; con lei anche l'altro figlio, Fiorenzo. Alle pareti le foto di Pierbattista vescovo con Benedetto 16mo e coi paramenti da cardinale.

L'ultima volta che si sono sentiti, racconta, è stata la sera prima dell'inizio del Conclave, "Mamma - le ha detto lui - adesso per un pò dovrò interrompere le comunicazioni".

Non torna spesso a casa il porporato, patriarca latino di Gerusalemme, ma quando può corre da mamma che gli fa trovare pronto il suo piatto preferito, la pastasciutta fatta a mano e l'antipastino di pane e salame. "E' sempre stato buono e disponibile, un figlio modello, fatemi essere un pizzico orgogliosa e per lui sarà ciò che Dio vorrà".