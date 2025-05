Gli auguri a Leone XIV. Trump: "Congratulazioni a Prevost, il primo papa americano"

"Ci congratuliamo sinceramente con Sua Santità Leone XIV per la sua elezione a Papa e capo della Chiesa Cattolica". Lo scrivono in una nota congiunta la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. "Milioni di europei traggono quotidianamente ispirazione dall’impegno costante della Chiesa per la pace, la dignità umana e la comprensione reciproca tra le nazioni. Siamo fiduciosi che Papa Leone XIV userà la sua voce sulla scena mondiale per promuovere questi valori condivisi e incoraggiare l’unità nella ricerca di un mondo più giusto e compassionevole", prosegue la nota.

«Habemus Papam. Benvenuto, Papa Leone XIV. Che la tua guida della Chiesa cattolica sia un faro di speranza per tutti i fedeli. E che la tua saggezza e la tua forza continuino a ispirare il mondo mentre lavoriamo per costruire ponti, unità e pace». E’ stato il commento a caldo della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, all’elezione del nuovo Papa.

«Mi congratulo sinceramente con Papa Leone XIV per la sua elezione al Soglio di San Pietro e per l’inizio del suo pontificato. L’Ucraina apprezza molto la posizione coerente della Santa Sede in merito al rispetto del diritto internazionale, alla condanna dell’aggressione militare della Federazione Russa contro l’Ucraina e alla tutela dei diritti dei civili innocenti. In questo momento cruciale per il nostro Paese, auspichiamo che il Vaticano continui a fornire il suo sostegno morale e spirituale agli sforzi dell’Ucraina volti a ristabilire la giustizia e a raggiungere una pace duratura. Auguro a Sua Santità Leone XIV saggezza, ispirazione, forza spirituale e fisica per adempiere alla sua nobile missione. Per molti anni!» scrive il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.