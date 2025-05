Il cardinale Mamberti: sarà lui ad annunciare il nuovo Papa

Dominique Mamberti, 73 anni, francese, è nato a Rabat in Marocco, ma è cresciuto in Corsica. E' il Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ovvero il capo del massimo tribunale di diritto canonico della Santa Sede. Giurista di formazione, nella sua carriera ha fatto soprattutto il diplomatico, specialmente in Africa.

Ha studiato legge a Strasburgo e a Parigi, poi si è laureato in Diritto canonico all'Università Gregoriana di Roma. Per il servizio diplomatico della Santa Sede, ha lavorato in Algeria, Cile, all'Onu a New York, in Sudan, Somalia ed Eritrea. Nel 2006 è stato chiamato da Benedetto alla segreteria di Stato, come Segretario per i rapporti con gli stati. Con questo incarico, ha stipulato accordi con diversi stati sullo status giuridico della Chiesa e sull'insegnamento religioso.

Nel 2014 la sua carriera ha avuto una volta. Papa Francesco lo ha tolto dal servizio diplomatico e lo messo nella magistratura vaticana, nominandolo Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Nel 2015 lo ha nominato cardinale. L'anno scorso, Mamberti è diventato il cardinale protodiacono. In pratica, è colui che annuncia l'"habemus papam" e il nome del nuovo pontefice dalla terrazza di San Pietro.