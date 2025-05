Il nuovo Papa: torna il nome Leone, l'ultimo oltre un secolo fa

Torna nella nomenclatura papale un nome importante nella storia della Chiesa, Leone, scelto prima di Prevost già da 13 papi. L’ultimo era stato Leone XIII, papa Gioacchino Pecci, eletto al soglio pontificio nella temperie ottocentesca del post-Risorgimento, nel 1878, dopo una pontificato cruciale e controverso come quello di Pio IX, l’ultimo Papa-Re. Figura dalla biografia apparentemente diversa da Leone XIV: nordamericano quest’ultimo (il primo nella storia), suddito di antica stirpe pontificia papa Pecci, nato a Carpineto romano in età napoleonica, eletto come detto nel 1878 dopo il trauma della rottura con il nuovo stato italiano, e regnato ben 25 anni, fino al 1903. Tuttavia fu, sotto certi versi, un papa modernizzatore: è di Leone XIII la 'Rerum novarum', prima enciclica sociale nella storia della Chiesa, tanto da essere chiamato all’epoca (con un pizzico di esagerazione) «il Papa dei lavoratori».

Ma il papa Leone più famoso è probabilmente il primo, detto anche Leone Magno, campione dell’ortodossia nel burrascoso quinto secolo nel pieno delle invasioni barbariche, noto per il mitico episodio dell’incontro con Attila, nel 452, riuscendo nell’impresa miracolosa (secondo alcuni storici aiutato da un cospicuo pagamento in denaro) di dissuadere il capo unno a invadere e mettere a sacco Roma. Importante per la storia europea anche Leone III, in carica nel IX secolo, il pontefice che incoronò imperatore Carlo Magno a Roma la notte di Natale dell’800 facendo nascere di fatto l’idea stessa di Europa. Notevole anche la biografia di Leone X, papa puramente rinascimentale, nipote di Lorenzo dè Medici, e portagonista involontario della Riforma protestante: fu la sua politica di indulgenze in cambio di denaro a far infuriare, nel 1515, un oscuro monaco agostiniano di nome Martin Lutero, scomunicato nel 1520 dallo stesso Leone dando così inizio allo scisma