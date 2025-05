Il programma di Papa Leone XIV: giustizia sociale e stop ai conflitti. il più bergogliano dei vescovi Usa, conservatore sui diritti civili

Una scelta che dice moltissimo su questo nuovo Pontefice , non ancora settantenne (compirà 70 anni il prossimo 14 settembre), originario di Chicago e come tale primo nordamericano nella storia del papato , che supera così anche quella sorta di resistenza della Chiesa cattolica , finora molto radicata, ad affidare la propria guida a un presule proveniente dalla superpotenza Usa .

I tempi evidentemente, anche in questo, sono cambiati. Ma Prevost possiede quel profilo appunto sociale e di vicinanza ai poveri e sofferenti maturato in tanti anni di attività missionaria in Perù, dove è stato vescovo di Chiclayo, e assumendo in seguito, oltre alla guida del Dicastero per i vescovi su mandato di Bergoglio e con atteggiamento fraterno e responsabile, anche la presidenza della Pontificia commissione per l’America Latina. Tratti della sua esperienza che in questo momento mettono l’accento su una sua linea di continuità con l'argentino papa Francesco.

Pur essendo citato tra i 'papabili', alla vigilia l'agostiniano Prevost non era tra i più quotati, ma le sue azioni sono cresciute nei giorni e soprattutto in questi ultimi, tanto che la sua elezione è stata poi molto veloce, al secondo giorno e quarto scrutinio - anziché al quinto come papa Bergoglio - soppiantando così candidati di cui in precedenza si parlava di più: in primo luogo gli italiani Pietro Parolin, Pierbattista Pizzaballa e Matteo Zuppi. Ma per il ritorno di un italiano sul soglio di Pietro bisognerà attendere ancora molti anni.