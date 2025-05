Meteo, ancora variabilità: ma sarà un fine settimana di sole in tutta Italia

- Al Nord: Al mattino nuvolosità a tratti compatta specie sulle regioni di nord-est con piogge sparse; al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con piogge e temporali sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata fenomeni che insistono su Alpi e Prealpi, con neve in calo nella notte fin verso i 1800 metri. - Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sulla Toscana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio locale instabilità lungo i settori appenninici, nessuna variazione altrove. In serata tempo nuovamente asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. - Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi in transito tra Puglia, Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio locali piovaschi in Molise, poche variazioni sul resto dei settori. In serata e in nottata nuvolosità in progressivo aumento specie tra Calabria e Sicilia, su quest’ultima con deboli precipitazioni a partire dai settori occidentali. Temperature minime in calo al centro-nord e sulla Sardegna, stabili o in rialzo al sud; massime in aumento al centro-nord e sulla Sardegna, in diminuzione altrove.

Le previsioni meteo per domani

- Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito con piogge da isolate specie tra Piemonte, Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulla Pianura Padana orientale. In serata tempo in miglioramento ma con residui fenomeni e molti addensamenti bassi.

- Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi, salvo locali piogge sui settori adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo sui settori interni, poche variazioni altrove. In serata tempo nuovamente asciutto con nuvolosità alternata a schiarite.

- Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nubi in transito su tutte le regioni con locali piogge tra Puglia, Calabria e Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo sui settori interni e in movimento sui versanti orientali. In serata e in nottata tempo in miglioramento con anche ampie schiarite.

Temperature minime in lieve rialzo al Nord-Ovest e sulle regioni centrali e stabili o in lieve calo sul resto d’Italia, massime stabili o in generale lieve aumento da Nord a Sud.