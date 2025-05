"Si sbaglia". Quando il nuovo Papa criticò Vance: Leone XIV e la sua opposizione alla linea di Trump, soprattutto sui migranti

Il messaggio, sobrio ma inequivocabile, ha attirato l'attenzione dei media globali. In poche ore, è diventato virale, suscitando reazioni contrastanti: approvazione da parte di molti cattolici progressisti e critiche aspre da parte di chi vede nella Chiesa un'istituzione che dovrebbe rimanere “fuori dalla politica”. Un Papa fuori dagli schemi Leone XIV, al secolo il cardinale brasiliano Dom Miguel Cardoso , è stato eletto al soglio pontificio in un conclave che ha sorpreso per la sua rapidità e per la scelta di un outsider.

Noto per il suo impegno nelle favelas e per aver denunciato apertamente le ingiustizie sociali e le derive autoritarie in America Latina, il nuovo Pontefice ha promesso "una Chiesa più coraggiosa, più povera e più vicina ai dimenticati". Già nei suoi primi interventi pubblici, Leone XIV ha criticato apertamente le politiche migratorie restrittive adottate da numerosi governi, inclusi quelli europei. Ma è stata la sua uscita contro J.D. Vance a segnare uno spartiacque simbolico. Con quel “Si sbaglia”, il Papa ha inteso ribadire che la dottrina cristiana non può essere strumentalizzata per giustificare la chiusura verso chi fugge da guerra, fame o persecuzioni. La frattura con il trumpismo cattolico Il pontificato di Leone XIV si apre dunque con un netto distanziamento dal cosiddetto "trumpismo cattolico", una corrente che ha trovato voce negli Stati Uniti attraverso figure come Steve Bannon, l’ex arcivescovo Carlo Maria Viganò e, appunto, J.D. Vance. Questa ala conservatrice della Chiesa ha spesso sostenuto posizioni nazionaliste e anti-immigrazione, giustificandole con un'interpretazione rigida della dottrina e della difesa della "civiltà cristiana". Papa Leone XIV, al contrario, sembra voler riportare l'attenzione sull’universalismo del messaggio evangelico e sulla necessità di costruire ponti, non muri.