80enne derubata di 8mila euro con la truffa del falso carabiniere: 21enne campana arrestata nel Nisseno

Una 21enne di Afragola (Napoli) è stata arrestata, e posta ai domiciliari, dai carabinieri nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Caltanissetta su una truffa da 8mila euro, con la tecnica del "falso carabiniere", commessa lo scorso anno, a una 80enne di San Cataldo.

Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza cautelare emessa dal gip. Al centro delle indagini dei carabinieri della Tenenza di San Cataldo (Caltanissetta) la consegna da parte della vittima di soldi e oggetti preziosi per 8mila euro alla giovane per evitare l'arresto del fratello che aveva provocato un inesistente grave incidente. Dopo la denuncia dell’80enne, i militari dell’Arma visionando i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona hanno trovato elementi utili alla identificazione della donna e dell’auto, presa a noleggio, con la quale si era allontanata dalla zona. Indagini sono in corso per identificare i complici dell’indagata.