“An american Pope”, ecco come i giornali di tutto il mondo celebrano il pontefice venuto “sulla scia di Francesco”

Sono dedicate all’arrivo di Papa Leone XIV le prime pagine di oggi dei principali giornali stranieri, a partire da quelle dei quotidiani statunitensi. 'An American Pope', un papa americano, è l’apertura a tutta pagina del New York Times che al nuovo pontefice dedica ampio spazio, con un articolo tra gli altri che raccoglie le testimonianze di «Sorpresa e Gioia nella città natale e oltre», e una analisi che spiega come Prevost sia stato una scelta del Vaticano per una «via di mezzo». A tutta pagina anche il New York Post con il titolo «Papa di Chicago. Dio benedica l’America. Leone XIV è il primo pontefice che viene dagli Usa». Il britannico Times pubblica in prima una grande foto di Leone XIV mentre di spalla la corrispondenza dal Vaticano con il titolo «In Dio confidiamo: il nuovo papa è americano». Il Guardian sceglie di titolare citando le prime parole pronunciate dal nuovo pontefice: «'Il male non prevarrà': il primo papa degli Stati Uniti promette di costruire ponti» e poi mette in evidenza come quella di Prevost sia stata una «scelta a sorpresa» e che il nuovo papa «aveva criticato l’amministrazione Trump per le politiche sui rifugiati». Il francese Le Figaro: «Leone XIV il papa missionario venuto dall’America». Lo spagnolo El Mundo: «Un Papa dagli Stati Uniti per tutti i mondi» e El Pais: «Leone XIV, sulla scia di Francesco».