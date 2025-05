Camorra, catturato in Perù il latitante Massimiliano Amato: irreperibile dal 2013

È stato catturato in Perù, a Lima, nella notte, Massimiliano Amato, irreperibile dal 2013. Le indagini coordinate dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, svolte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri del Comando Provinciale Partenopeo, hanno portato all’arresto del latitante, 55enne, soprannominato «Max ò bandito», inserito nell’elenco dei 100 da ricercare.

Amato deve scontare una condanna definitiva di 9 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e per reati di detenzione, commercio e importazione nel territorio nazionale di partite di cocaina, per quantitativi ingenti, complessivamente superiori ai 50 chili.

È ritenuto il braccio destro del capo dell’organizzazione facente capo a Giuseppe Sabatino, per conto del quale, in Spagna, curava i contatti utili all’acquisto di stupefacenti destinati al commercio al dettaglio nelle piazze di spaccio napoletane. È considerato l’anello di congiunzione con i fornitori di stupefacente e coordinava le attività di importazione in Italia organizzando il trasporto su gomma, via mare o per via aerea.