E' morto Gianni Vasino, storica voce di “90° Minuto”

Si è spento a Genova all’età di 88 anni Gianni Vasino, uno dei volti più noti del giornalismo sportivo italiano. Nato a Serravalle (Ferrara) il 5 novembre 1936 e cresciuto a Sanremo, Vasino fu assunto in Rai nel 1968 e divenne celebre a partire dagli anni ’70 grazie al programma “90° Minuto”, dove andò in onda ogni domenica per 22 anni consecutivi, segnando un primato nella cronaca calcistica televisiva.

Dal 1990 al 1995 condusse anche lo storico “A tutta B” su Rai 3, al fianco di Mariolino Corso. Autore di diversi libri, il suo ultimo lavoro fu l’autobiografia “Da 90° minuto alle Olimpiadi, cronache di 30 anni di sport”.

Tanti i messaggi di cordoglio, tra cui quello del Genoa su “X”: «Il club si unisce al dolore della famiglia Vasino. Ciao Gianni».