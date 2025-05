Ecco perché Papa Leone XIV ha scelto questo nome per il suo pontificato, lo spiega il cardinale Fernando Chomali

Il cardinale e Arcivescovo di Santiago , Fernando Chomali , ha rivelato perché il successore di Papa Francesco in Vaticano , Robert Prevost , ha scelto per il suo pontificato il nome Leone XIV , durante una cena che ha tenuto con tutti i cardinali, dove il cileno si è seduto al suo tavolo, su richiesta del nuovo pontefice.

«È un uomo molto semplice, umile, di grande profondità spirituale, seguendo Sant'Agostino, fede e ragione. Con un grande desiderio di servire, come ha fatto per tutta la sua vita. Specialmente in Perù, dove ha trascorso 20 anni in missione, è davvero un esempio», ha affermato Chomali in un video diffuso dopo aver partecipato a una messa celebrata da Papa Leone XIV con tutti i cardinali.

È «un uomo di Dio, che prega e ascolta molto, penso che farà un grande servizio alla chiesa, seguendo le orme di Gesù Cristo», ha aggiunto. Riferendosi al nome scelto da Prevost per esercitare il suo pontificato alla guida della Chiesa a Roma, Chomali ha spiegato che il nuovo Papa ha raccontato che Leone XIII era molto vicino agli agostiniani, e «che gli ha sempre colpito la vicinanza che aveva con loro e si sente molto rappresentato da Leone XIII».