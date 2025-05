Papa Leone XIV celebra la prima messa con i cardinali. "Mi avete affidato un tesoro. Ridurre Gesù a superuomo è ateismo" VIDEO

Al via la prima messa di Papa Prevost nella Cappella Sistina. Con Leone XIV concelebrano tutti i cardinali, elettori e non elettori. Sono in inglese e spagnolo, la prima e la seconda lettura della messa 'pro ecclesia', la prima per Papa Leone XIV. Sono le due lingue maggiormente usate nelle messe internazionali in Vaticano ma sono anche le due principali lingue parlate dal Pontefice poliglotta, nato negli Stati Uniti e a lungo missionario in Perù. La lingua della celebrazione, come in tutte le messe solenni, è il latino.

Le parole del Papa: "In molti contesti la fede è considerata una cosa assurda"

«Inizierò con una parola in inglese e il resto è in italiano, ma voglio ripetere le parole del Salmo Responsoriale: canterò un cantico nuovo al Signore perché ha compiuto meraviglie e non solo con me, ma con tutti noi». Sono le parole pronunciate a braccio in inglese da Leone XIV introducendo l’omelia della messa concelebrata stamane con i cardinali nella Cappella Sistina. «Miei fratelli cardinali - ha proseguito -, mentre celebriamo questa mattina, vi invito a riconoscere le meraviglie che il Signore ha compiuto, le benedizioni che il Signore continua a riversare su tutti noi». «Attraverso il ministero di Pietro - ha aggiunto papa Prevost -, voi mi avete chiamato a portare quella croce e ad essere benedetto con quella missione. E so di poter contare su ognuno di voi per camminare con me mentre continuiamo come Chiesa, come comunità di amici di Gesù, come credenti, ad annunciare la buona novella, ad annunciare il Vangelo, a dire che Cristo è il Figlio del Dio vivente».