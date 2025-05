Tragedia nella notte a San Prisco: Alessio Russo muore a 26 anni nello schianto dell’auto con gli amici

Incidente mortale nella notte a San Prisco (Caserta), dove un’auto con cinque giovani si è ribaltata. Uno degli occupanti, il 26enne Alessio Russo, di San Tammaro, ha perso la vita, mentre gli altri amici hanno riportato diverse contusioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, che hanno avviato le indagini. E' emerso che l’auto correva e si è ribaltata all’altezza di una rotonda. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti; sono ancora in corso verifiche per accertare chi fosse alla guida.