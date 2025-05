Accoltellato in zona stazione a Milano, grave 51enne. Ricercato un detenuto

Un uomo egiziano di 51 anni è stato accoltellato ripetutamente all’alba di oggi in via Napo Torriani, in zona stazione Centrale a Milano. L’aggressione è avvenuta in strada davanti all’ingresso di un hotel. La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è stato operato d’urgenza. La prognosi è riservata. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato. Al momento dell’arrivo degli agenti della squadra Volante l’aggressore era già scappato. Sono in corso le ricerche.

Secondo quanto si apprende, l’uomo ricercato per l'accoltellamento di via Napo Torriani è un detenuto di Bollate che aveva accesso al lavoro esterno e che ha violato l’obbligo di rientro. Lo si apprende da fonti vicine alle indagini L’uomo, un 35enne originario di Napoli, lavorava nell’albergo dove si è verificata la lite e dove lavorava anche la vittima dell’accoltellamento, colpita al collo e al torace. La Polizia di Stato sta cercando di capire la direzione presa dal fuggitivo e se sia riuscito a prendere metropolitane o treni data la vicinanza di entrambe al luogo del ferimento.