Il recupero del Bayesian: area sequestrata e i tempi di recupero si dilatano

La procura di Termini Imerese (Palermo) ha sequestrato l’area di Porticello in cui ieri ha perso la vita il sommozzatore olandese Robcornelis Maria Huijben Uiben, di 39 anni, mentre lavorava - per conto della società Tmc Marine - sul relitto del veliero Bayesian, affondato il 19 agosto scorso a seguito di una tempesta che lo aveva travolto e fatto colare a picco in pochi minuti. Il pm Raffaele Cammarano, che coordina l’indagine e che aveva autorizzato le operazioni dirette a riportare a galla lo yacht del miliardario americano Mike Lynch, una delle sette vittime del naufragio, ha proceduto al sequestro e all’apertura di un’inchiesta. Sul corpo dell’ottavo deceduto del Bayesian sarà anche eseguita l’autopsia. I tempi per il recupero, al quale stavano lavorando gli equipaggi delle due chiatte Hebo Lift 10 e Hebo Lift 2, si allungano dunque senza più una data di scadenza.